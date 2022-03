"C'est seul et de manière délibérée que le président Poutine a choisi la guerre": Emmanuel Macron fait le point sur la situation en Ukraine

Monde

AFP

Emmanuel Macron s'est exprimé dans une allocution consacEmmanuel Macron a affirmé mercredi que Vladimir Poutine était "seul" à avoir choisi la guerre contre l'Ukraine et a réclamé "des décisions historiques"pour rendre la France et l'Europe "plus indépendantes", en particulier pour assurer leur défense.

