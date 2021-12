Emmanuel Macron VS La Droite : qui sortira grand vainqueur de la Présidentielle de 2022 ? Monde Axel Mercier © BELGA

C'est l'un des chocs dont on parlera la plus en 2022. Emmanuel Macron, à qui le second tour de la présidentielle française semble acquis, aura probablement face à lui un candidat de droite, plus ou moins dure. La gauche française, dispersée et en lambeaux, aura bien du mal à l'inquiéter. Mais qui de Marine Le Pen, Eric Zemmour ou leur alternative moins radicale, Valérie Pécresse, l'y rejoindra ?



Depuis son investiture en 2017, la cote de popularité de l’actuel Président de la République, Emmanuel Macron, est semblable au cours du Bitcoin. La pandémie de coronavirus ne l’a pas réconcilié avec une partie de la population qui se sent oppressée suite à certaines décisions comme l’obligation vaccinale ou le pass sanitaire. Un sujet qui pourrait être le point-clé de la plupart de ses concurrents, tout comme l'immigration, qui revient toujours au centre des débats. Face à lui, une gauche trop éclatée que pour l'inquiéter mais, surtout, un bloc de droite ferme se dessine. Qui de Marine Le Pen, Eric Zemmour ou la candidate LR Valérie Pécresse le rejoindra à un second tour qui lui semble acquis ?



=> Emmanuel Macron VS La Droite, Cristiano Ronaldo VS Messi, Netflix VS Amazon Prime Video, Magnette VS Bouchez, Verstappen VS Hamilton, Elon Musk VS Zuckerberg, la PlayStation 5 VS la Xbox Series X, Apple VS Google, Cyril Gane VS Francis Ngannou, Avatar 2 VS The Batman et d'autres encore : 2022 sera, incontestablement, le théâtre de grands duels de personnalités, de projets, de produits, d'industries, de performances sportives. De nobles combats potentiellement perturbés par des troisièmes larrons qui ne demandent pas mieux que de s'immiscer dans la bagarre annoncée... La DH s'est penchée sur leurs enjeux de ces grands clivages à venir, dans une série en 14 épisodes à paraitre quotidiennement. Aujourd'hui : le point sur les rivalités en lice pour la présidentielle française.