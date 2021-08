C'est un nouveau pas vers le retour à la normale au Royaume-Uni: malgré la vague de contaminations au Covid-19 due au variant Delta, les cas contacts vaccinés n'ont plus à s'isoler à partir de lundi en Angleterre, levant une entrave majeure à la reprise économique.

Fort du succès de la campagne vaccinale (plus des trois quarts des adultes complètement vaccinés), le gouvernement de Boris Johnson a levé mi-juillet la quasi totalité des dernières restrictions en vigueur, comme le port du masque, la distanciation physique ou les jauges dans les salles de spectacle.

Si la catastrophe sanitaire annoncée par certains n'a pas eu lieu, le nombre de contaminations, après un pic début juillet attribué par beaucoup à l'Euro de foot, reste élevé, proche de 30.000 par jours.

Cela a conduit des millions de Britanniques pendant l'été à se retrouver contraints à l'isolement car infectés ou cas contact, perturbant le fonctionnement des transports, de l'hôtellerie-restauration et les approvisionnements des supermarchés voire stations-service. Les médias ont surnommé le phénomène "pingdemic"(jeu de mot entre "ping", notification de l'application de traçage, et "pandemic", pandémie).

A partir de lundi en Angleterre, les cas contacts complètement vaccinés (et les mineurs) n'auront plus à rester chez eux mais il leur sera recommandé de porter un masque et de subir un test PCR. Une mesure similaire s'appliquera en Irlande du Nord, tandis que les règles d'isolement ont déjà été assouplies récemment en Ecosse et Pays de Galles.

Dans un communiqué, le ministre de la Santé Sajid Javid a présenté cette évolution comme "un pas prudent de plus vers la normalité grâce au succès phénoménal de notre campagne vaccinale", appelant ceux qui ne l'ont pas encore fait à se faire immuniser.

- Des cadeaux avec le vaccin -

L'assouplissement des règles d'isolement était attendu avec impatience par les entreprises, mais aussi par le secteur culturel qui a payé un lourd tribut à la pandémie.

Le célèbre compositeur Andrew Lloyd Webber, connu pour les comédies musicales cultes telles "Cats" ou "The Phantom of the Opera", espère pouvoir tenir la première de son nouveau spectacle "Cinderella" le 25 août, après avoir dû l'annuler en juillet en raison d'un cas positif dans la troupe.

Il ne décolère pas contre les restrictions imposées depuis un an et demi par le gouvernement et le manque selon lui d'aides publiques, estimant dans le Sunday Times qu'il risque de devoir vendre son show à des investisseurs américains.

Le Royaume-Uni est l'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie avec plus de 130.000 morts après un test positif (plus de 150.000 si l'on compte tous les décès portant le Covid-19 sur le certificat de décès).

Il subit une importante vague de contaminations actuellement mais la situation dans les hôpitaux (moins de 6.000 patients) et le nombre de décès (moins de 100 en moyenne par jour) est resté bien moins dramatique que lors des précédentes vagues, quand les ambulances s'alignaient devant les services d'urgence et plus de 1.000 morts étaient recensées chaque jour.

Le gouvernement attribue ces progrès à campagne vaccinale, avec près de 90% des adultes ont désormais reçu une première dose, mais le mouvement s'essouffle et les autorités cherchent à convaincre les dernières poches de résistance, surtout parmi les plus jeunes.

A partir de lundi, une série d'entreprises vont proposer des bons d'achats pour des vêtements, des vacances ou des abonnements à des salles de gym à ceux qui viendront se faire immuniser.

A l'approche de la rentrée scolaire et universitaire, le gouvernement va inviter dans la semaine les 16 et 17 ans à se faire vacciner, les autorités sanitaires ayant décidé d'attendre avant d'étendre la campagne aux plus jeunes.