Une maison située dans la petite ville allemande de Gerolstein, à proximité de Trèves à l’ouest de l'Allemagne, fait l'objet d'un traitement médiatique international depuis quelques heures maintenant. La raison : le propriétaire a décidé, à coup de pelleteuse, de régler ses différends avec son locataire en démolissant un pan de mur de cette maison louée alors que l’occupant se trouvait à l'intérieur.

Le conflit entre le propriétaire allemand et son locataire "durait depuis un certain temps et s’était récemment aggravé", a expliqué la police de la ville de Trèves dans un communiqué.

Un différend tellement énorme que, le vendredi 29 janvier, le propriétaire a tenté de mettre un coup d’arrêt au problème d'une manière peu commune puisqu'il a tout simplement démoli sa maison alors le locataire se situait encore à l’intérieur. C'est en profitant de travaux au sein de sa propriété que l'homme décide de prendre les commandes de la pelleteuse pour détruire une grosse partie de son bien immobilier. Heureusement, ce dernier n'a pas été blessé mais les conséquences de l'acte du propriétaire auraient pu connaître un dénouement tragique.

Après cela, le locataire a d’abord contacté les services de la Ville avant que les policiers ne soient appelés à leur tour.  Des images de l'habitation démolie, dévoilées par la police de Trèves, montre bien l'étendue des dégâts et, comme l'indique la police de Trèves toujours, la maison menace aujourd’hui de s’effondrer.

Une enquête a été ouverte contre le propriétaire par le parquet de Trèves.