Après son déplacement en Floride jeudi, Donald Trump a tenu à remercier les "milliers de patriotes" qui sont venus assister à son meeting à Jacksonville. Photos à l'appui, le président a affirmé qu'il allait non seulement remporter la Floride, mais également l'élection présidentielle.

Ce n'est pas tant le contenu de son message qui est interpellant, mais plutôt les clichés qui l'accompagnent. Sur ceux-ci, on peut en effet voir des milliers de personnes côte à côte, sans masque. Notons que certains citoyens portaient quand même des masques, mais ils faisaient figure d'exception parmi la foule.

Pour rappel, la Floride est l'un des Etats américains les plus touchés par le coronavirus. Il se classe en troisième position des "pires Etats". Seuls la Californie et le Texas sont plus mal lotis.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus aux Etats-Unis devrait en outre dépasser les 7 millions dans la journée.