En Italie, de nombreux vaccinés se plaignent du, l'équivalent du pass sanitaire français, mis en place dans le pays pour avoir accès à certains lieux. Selon eux, ce document les discrimine par rapport aux non vaccinés dans les restaurants. Certains vaccinés sont ainsi privés de terrasse. "Je n'irai plus dans cette pizzeria. Ils m'ont forcé à manger à l'intérieur, près du four", explique un Italien vacciné et très mécontent au Corriere della Serra. "Vous vous faites vacciner, vous faites votre devoir éthique et ils vous discriminent", poursuit-il.

Si certains restaurateurs préfèrent installer les personnes disposant du pass sanitaire à l'intérieur, c'est pour pouvoir remplir au maximum leur restaurant. En effet, en Italie, le pass sanitaire n'est obligatoire qu'à l'intérieur. Autrement dit, tout le monde peut s'asseoir en terrasse. En revanche, seules les personnes vaccinées, ayant fait un test PCR négatif de moins de 48h ou ayant un certificat de rétablissement récent, sont autorisées à s'asseoir à l'intérieur. "Si nous laissons un client muni d'un pass aller à l'extérieur, nous risquons de perdre les recettes des tables intérieures", explique un professionnel de l'Horeca interrogé par le journal italien. "Mais certains clients étrangers sont mécontents de devoir rester à l'intérieur alors qu'ils viennent chez nous pour le climat", reconnait-il.

Mentir pour aller dehors?

Ce "paradoxe des restaurants" pousse même certains vaccinés à mentir afin de pouvoir profiter du beau temps à l'extérieur. Toutefois, comme l'explique le journal, cette manie de placer les détenteurs du pass à l'intérieur n'est pas présente dans tous les restaurants. De plus, quand les températures baisseront, ceux qui ont le pass sanitaire pourront rester au chaud alors que ceux qui ne l'ont pas devront rester dehors.

Précisons que la France, elle, ne connait pas ce problème. Le pass sanitaire français est en effet requis pour tous les clients du restaurant, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.