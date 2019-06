Comment survit-on dans de telles conditions? L'homme a expliqué avoir été contraint de boire sa propre urine pour s'hydrater, jusqu'à ce qu'un groupe de chasseurs qui passaient par là le découvrent. Les passants, accompagnés de chiens, furent alertés de la présence d'un corps humain. De fait, les canidés entrés dans la grotte, s'étaient attardés assez longuement à l'intérieur. Les chasseurs ont donc jugé bon de s'y aventurer, ce qui a permis à Alexandre de repartir en vie.

Les personnes à l'origine de la découverte ont décrit Alexandre au moment de la découverte: les yeux incrustés de sang, le teint cadavérique, la peau sur les os, souffrant d'innombrables blessures. "Il ressemblait à une momie", ont-ils expliqué. Mais ils s'aperçurent que l'homme était bel et bien vivant. Face aux médecins, il parvint à ouvrir les lèvres assez grand afin de prononcer son prénom.

"Un prochain repas"

Pourquoi Alexandre s'est-il retrouvé dans la grotte d'un ours? Il n'y avait évidemment là rien d'intentionnel. Un mois plus tôt, l'homme s'est retrouvé face à un ours brun, dans la région de Touva. L'animal se serait jeté sur lui avant de lui briser la colonne vertébrale et de le trainer dans la grotte. Les ours sont connus pour cacher leur nourriture sous terre, sous un amas de choses diverses, telles que du bois ou des feuilles. Ensuite, ils vagabondent plus ou moins longuement jusqu'à ce que "la viande soit mature et décomposée", comme l'explique Ivan V. Seryodkin, de l’Académie russe des Sciences, au DailyMail. Autrement dit, le sort d'Alexandre était tout tracé si les chiens des chasseurs n'avaient pas repéré sa trace: être le "prochain repas" du prédateur qui l'avait laissé là. Chaque minute, a-t-il expliqué dans les médias locaux, Alexandre redoutait le retour de l'ours. Aujourd'hui, l'homme ne se rappelle que de son prénom, mais pas de son âge.

Les médecins qui l'ont traité ont déclaré qu'il s'agissait d'un "miracle" qu'il soit toujours en vie et que la bête ne l'ait pas achevé.