La période actuelle est difficile à vivre pour beaucoup de personnes malvoyantes.

La situation de crise que connaît notre pays est difficilement vivable pour beaucoup de nos citoyens. Elle est encore moins facile à vivre pour les personnes malvoyantes, qui ont perdu beaucoup de leurs repères depuis l’arrivée du coronavirus dans notre royaume.

C’est le cas de Liliane, une Bruxelloise aveugle de 43 ans. Depuis le début du confinement, la plus grande difficulté ressentie est l’isolement. "Le sentiment de solitude est encore plus prononcé qu’avant", explique cette habitante de Forest. "C’est compliqué à vivre car, si j’habite chez ma maman, je ne peux pas rencontrer d’autres membres de ma famille ou mes amis. Je connais aussi des personnes malvoyantes qui sont dans un isolement total durant cette période. Nos conditions de vie sont encore plus compliquées que d’habitude."

