La crise entre la Russie et l'Ukraine capte toute l'attention des médias internationaux. Pour couvrir cet événement, l'agence américainea envoyé un certain Philip Crowther. Un journaliste qui a la particularité d'être un véritable polyglotte.

Le journaliste couvre la crise avec beaucoup d'aisance dans les six langues qu'il maîtrise à merveille. De l'anglais en passant par le luxembourgeois, l'allemand, le français, le portugais et l'espagnol, Philip Crowther a impressionné de nombreux internautes sur Twitter.

On compte déjà plus de 4 millions de vues sur la vidéo où on le voit aisément passer d'une langue à l'autre. De nombreux internautes saluent la performance linguistique réalisée par le journaliste: "Je massacre ma langue maternelle plusieurs fois par jour. Philip Crowther vient de parler en six langues différentes" ; "Je suis toute fière de parler couramment deux langues, l’anglais et le coréen. Et puis il y a Philip Crowther”, peut-on lire sur Twitter.