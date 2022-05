Ce mardi soir avait lieu la première demi-finale de l'Eurovision 2022. L'Ukraine, donnée gagnante, s'est ainsi d'ores et déjà qualifiée pour la finale de ce samedi 14 mai à Turin. En Ukraine, malgré la guerre, l'émission musicale est bien diffusée et son présentateur ukrainien habituel a décidé de rester au poste.... depuis un bunker.

Selon BFM TV, Timur Myroshnychenko, aux manettes de la présentation du concours depuis 2007, le présente cette année depuis un abri-antiaérien aménagé en studios et régies depuis le début de la guerre. "J’ai 36 ans et ça fait 17 ans que je suis dans l’Eurovision. Ça représente une cinquantaine d’émissions, donc vraiment, c’est une partie de moi", explique le présentateur vedette à nos confrères. "Dans notre pays, l’Eurovision est très populaire, vous savez. Après la première demi-finale j'ai reçu des milliers de messages de remerciements de téléspectateurs. Ce qu'ils me disaient était simple: grâce à vous, on a l'impression d'avoir retrouvé la vie d'avant", rapporte-t-il.

Malgré des conditions précaires de travail, le commentateur semble garder le sourire, il explique ainsi que le tapis rouge sous ses pieds date de l’Eurovision 2017. "Il restait un bout et on l’a déroulé parce qu’il fait assez froid", lance-t-il.