Un pilote d’un vol en Australie s’est endormi dans son cockpit jusqu’à dépasser sa destination finale.





Selon l'Agence australienne de sécurité des transports et relayé par AirJournal, le 8 novembre 2018, un petit avion était utilisé pour un vol de la Nouvelle-Zélande vers la Tasmanie. Pendant ce vol, le pilote, seul occupant de l’avion, s’est endormi et a survolé son aéroport d’arrivée avec le pilote automatique engagé. 78 kilomètres plus loin, le pilote s'est réveillé et a dû faire demi-tour.

Alors que celui-ci était éveillé depuis plus de 24h, au moment de l'incident, il a poursuivi son programme de vol en direction de Melbourne sans obtenir de repos supplémentaire.

"Cette enquête met en évidence la nécessité pour les pilotes d’évaluer leur niveau de fatigue avant et pendant leur vol", a déclaré Nat Nagy, de l’ATSB. "Avant de commencer les opérations de nuit, les pilotes sont encouragés à modifier leurs habitudes de sommeil pour s’assurer qu’ils sont bien reposés."