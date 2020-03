Dans un pays qui compte des centaines de morts chaque jour, l'Italie s'accroche aux rares nouvelles positives liées à la pandémie de coronavirus. L'histoire d'Alma Clara Corsini, 95 ans, est l'une d'elles.

La nonagénaire était hospitalisée à Modène depuis début mars et elle a été déclarée guérie vendredi dernier. Les médecins et le personnel soignant, marqués par des jours de travail éprouvants, n'ont pas manqué d'immortaliser la sortie de la patiente. "Je vais bien et on m'a très bien soignée", a-t-elle expliqué au journal local la Gazzetta di Modena.

Selon les médecins, pour qui elle est devenue une "fierté", Alma Clara ne devrait d'ailleurs pas avoir la moindre séquelle de la maladie, pour laquelle elle n'a pas dû être traitée avec des antiviraux. "Son corps a parfaitement réagi", a indiqué une infirmière.