Le Premier ministre sortant Edouard Philippe a "pris acte" vendredi de l'annonce d'une prochaine enquête sur sa gestion de la crise du Covid-19, et y apportera "toutes les réponses nécessaires", a-t-il indiqué dans un communiqué à l'AFP.

La Commission des requêtes de la Cour de justice de la république (CJR) a rendu un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la CJR concernant Edouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn pour des faits d'abstention volontaire de combattre un sinistre, a annoncé un peu plus tôt le procureur général près la Cour de cassation François Molins.

Edouard Philippe "prend acte" de cette décision et "apportera à la commission d'instruction toutes les réponses et informations nécessaires à la compréhension de son action et celle de son gouvernement face à la crise sanitaire mondiale sans précédent qu'a connue notre pays", a-t-il indiqué.

Au total, 90 plaintes concernant la gestion de l'épidémie ont été reçues à ce jour par la CJR, seule instance habilitée à juger les membres du gouvernement pour les actions menées dans l'exercice de leur fonction, et 53 d'entre elles ont été examinées.

La commission des requêtes de la CJR, composée de hauts magistrats et qui fait office de filtre, a estimé que neuf d'entre elles étaient recevables, selon M. Molins.

Les plaintes à la CJR avaient commencé à être déposées quelques jours après le début du confinement mi-mars. Elles émanent de particuliers, de médecins, d'associations, ou encore de détenus.

Cette annonce intervient le jour même de la démission du gouvernement dirigé par Edouard Philippe et dans lequel Olivier Véran occupait le portefeuille de la Santé. Sa prédécesseure à ce poste, Agnès Buzyn, avait quitté le gouvernement mi-février pour briguer la mairie de Paris.

Castex prononcera un discours de politique générale "en milieu de semaine prochaine"

Le nouveau Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi qu'il ferait son discours de politique générale "en milieu de semaine prochaine" au parlement et qu'il ferait "tout pour" former son gouvernement avant lundi.

"Le président de la République, comme moi-même, dans ce contexte, souhaitons aller vite pour désigner le plus vite possible le gouvernement", a-t-il dit. Interrogé sur TF1 pour savoir si ce serait avant lundi, il a répondu: "Nous ferons tout pour".