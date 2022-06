La bataille a déjà commencé depuis un certain temps. Entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, cela se donne coup pour coup. Emmanuel Macron était en déplacement à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Un terrain de jeu habituellement conquis pour les Insoumis et l'homme politique d'extrême gauche.

Ce qui n'a pas effrayé outre mesure le Président de la République qui a une nouvelle fois taclé son opposant de gauche. En effet, le leader de la Nupes composée des Insoumis, des communistes, des socialistes et des écologistes, propose une trentaine de nouvelles interdictions. Par exemple, ils veulent interdire les fermes-usines, la location des passoires thermiques, certains pesticides comme le glyphosate, ou encore les parachutes dorés et les retraites chapeaux.

Des changements qui ne sont pas souhaités par LREM. "Il y a 20 taxations nouvelles. Ce n'est pas un bon projet pour le pays", a commencé Emmanuel Macron. "La France a besoin de stabilité et d'ambition."

Il est également revenu sur les propos de Jean-Luc Mélenchon qui a affirmé avec véhémence (et par provocation) que la "police tue". "Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice, sur la police comme ceux qu'a tenus Jean-Luc Mélenchon"

Dans un bain de foule, une scène a ensuite fait beaucoup sourire. Une petite fille a arrêté le Président en demandant... où était Mélenchon. "On va élire Mélenchon. Mélenchon, il est où?", a-t-elle lancé. Macron ne s'est pas laissé démonter et a tenté de convaincre sa jeune interlocutrice. "Moi, je ne veux pas qu’il gagne aux législatives sinon après je ne pourrai pas faire les choses, c’est pour ça que je suis là", a-t-il répondu.

En visite à Caen, le candidat de gauche a fustigé la campagne de la Macronie. "Panique à bord", a-t-il lancé. "Il s'agit d'une stratégie de campagne nuisible, destructrice pour la démocratie. Pas de débat, anesthésie générale, on ne peut parler de rien, on ne peut confronter aucune idée."

Selon lui, le pouvoir en place est "inhumain" car les politiques ne peuvent plus avoir de débat. Il n’a d'ailleurs pas hésité à critiquer la Première ministre : "Quelle est la limite au Macron ? La défaite du macronisme. Qu'est-ce qui empêchera Madame Borne de faire au reste de la société ce qu'elle a voulu faire à la SNCF et la RATP ? Qu'elle s'en aille", a-t-il notamment lancé.