Après avoir laissé planer le doute pendant plusieurs semaines, Eric Zemmour a officialisé sa relation avec Sarah Knafo, sa proche collaboratrice. Invité dans l'émission Face à BFM, le candidat d'extrême droite à la présidentielle française a levé le voile sur un pan de sa vie privée. À la question "qui est Sarah Knafo", le candidat a répondu : "", avant d'ajouter que selon lui, il n'y aurait pas de campagne sans elle.

"Il n'y a pas de première dame dans les institutions de la Ve République, donc les gens n'ont pas à savoir. Ma vie privée, c'est ma vie privée", a assuré Éric Zemmour, coupant court à la conversation. "Je règle au fur et à mesure les problèmes que me pose ma vie privée, je n'ai pas à m'expliquer, je refuse toujours de répondre à ces questions, j'attaque les journaux."

Cette relation avait déjà fait couler beaucoup d'encre et avait été révélée en septembre dernier par Paris Match, qui avait consacré la Une du magazine à l'histoire.

Après l'émission, Zemmour a assuré sur la chaîne Twitch de BFM TV avoir tenté d'être "le plus sincère possible". "On sait jamais où mettre la limite, parce qu'il y a forcément une limite - il faut respecter la vie privée des gens", a-t-il conclu.