Mardi soir, Éric Zemmour était confronté à l'économiste Nicolas Bouzou, dans sa nouvelle émission "Face à l'info" sur CNews, dans un débat sur la Procréation médicalement assistée (PMA).

La discussion a rapidement dévié sur l'homosexualité et Christine Kelly, qui dirigeait les échanges, lui a alors posé la question: "Choisit-on sa sexualité Éric Zemmour ?"

"Bien sûr que l'on choisit sa sexualité. Jusqu'à preuve du contraire c'est un choix", lui a immédiatement répondu le polémiste français. Et d'en rajouter, en faisant référence à la PMA: "On fait des lois pour une minorité de personnes qui ont une influence sur l'Etat. Les homosexuels ont le droit de fonder des familles, ils en ont toujours fondé d’ailleurs. Ils ont le droit, les hommes de coucher avec des femmes et les femmes de coucher avec des hommes. S’ils ne veulent pas coucher avec des hommes ou coucher avec des femmes, c’est leur responsabilité.On assume ses choix: soit on couche avec l’autre sexe et on fait des enfants, soit on ne couche pas avec l’autre sexe et on n’a pas d’enfants”.

Il a parachevé ses propos chocs en qualifiant les "désirs d'enfants" des homosexuels comme étant des "caprices".