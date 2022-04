"Les électeurs Républicains sont trahis depuis très longtemps. On l'a vu encore aux dernières régionales et ça va continuer, lors du premier tour de la présidentielle. Je leur dis, électeurs des Républicains, ne vous trompez pas de vote", a-t-il répété devant des journalistes lors d'un déplacement à Marseille.

"En votant pour Valérie Pécresse, ils voteront Emmanuel Macron", a-t-il ajouté, reprenant un de ses angles d'attaques favoris contre la candidate LR.

Éric Zemmour s'exprimait à la fin d'une visite au pas de charge dans un marché aux puces sauvage, dans le 15e arrondissement de Marseille, dans les quartiers nord de la ville, très populaires, qu'il a tenu à opposer à un marché traditionnel où il s'était rendu auparavant à Plan-de-Cuques, commune coquette au nord de Marseille.

"Je voulais montrer ça. Après un marché charmant, un vrai marché marseillais (à Plan-de-Cuques, NDLR), je voulais montrer un autre marché marseillais. Ici on a importé le tiers-monde et on a le tiers-monde", a-t-il dit devant ce marché de "biffins" (NDLR: chiffonniers dans son acception populaire) où les vendeurs disposent les objets, de bric et de broc, à même le sol, pour trois fois rien.

Pour lui, ce marché, où les "biffins" sont souvent des sans-papiers et les migrants les plus pauvres de Marseille, illustre "le grand remplacement", concept complotiste qui dénonce une prétendue substitution des populations blanches européennes et chrétiennes par des immigrés de couleur.

Employant des termes très violents, il a estimé qu'il fallait "nettoyer cela physiquement, nettoyer ces gens qui font tous ces trafics, les renvoyer d'où ils viennent, car pour la plupart ce sont des clandestins" et les "renvoyer chez eux".

Interrogé pour savoir s'il reprenait le terme de "Kärcher" utilisé par l'ex-président Nicolas Sarkozy et repris par Valérie Pécresse, il a répondu: il faut "plus que le Kärcher".

La journée de M. Zemmour s'est poursuivie par un dialogue devant la presse avec un sympathisant Reconquête! dans une cité du 15e arrondissement de Marseille. Cet homme, Marc Estournet, a expliqué être propriétaire d'un appartement squatté à de multiples reprises.

En milieu d'après-midi, le candidat a participé à un match de foot en salle au complexe sportif ZS d'Aix-en-Provence, créé par la star du football Zinedine Zidane. En short et maillot, M. Zemmour a entamé un match avec des sympathisants locaux avant que la partie ne soit abruptement arrêtée par des responsables du centre, mécontents de la présence de nombreuses caméras.

Dans une grande confusion et avec une tension palpable, l'un d'eux a notamment argué "n'être pas au courant de tout ça", demandant aux uns et aux autres de "sortir". "On ne nous a pas prévenus que c'était pour un meeting", a affirmé un homme se présentant comme un employé du site.

Le candidat et son équipe ont fini par obtempérer.