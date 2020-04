Erin Bates, six mois, est l'une des plus jeunes au monde à avoir contracté le virus. Celle-ci a dû passer 14 jours seule à l'hôpital Alder Hey Children's de Liverpool en étant branchée à un respirateur artificiel.

Samedi dernier, la petite fille a pu sortir de sa chambre d'isolement et a été applaudie et acclamée par les médecins.

Dans une vidéo touchante, les infirmières de l'hôpital pour enfants ont fondu en larmes alors qu'elles applaudissaient et acclamaient Erin quand elle est sortie de l'isolement. En publiant la vidéo sur les réseaux sociaux, l'hôpital a déclaré: “Vous avez peut-être entendu parler d'Erin, 6 mois, qui se trouve à Alder Hey après avoir récemment reçu un diagnostic de COVID19. Erin était dans une chambre d'isolement ici pendant 14 jours avec sa maman Emma pendant qu'elle était traitée par notre personnel. Aujourd'hui, la petite Erin a battu COVID-19 après un test négatif et a reçu une haie d'honneur de l'équipe soignante sur notre site. Elle est toujours traitée pour d'autres conditions à Alder Hey, mais progresse bien."

La mère d'Erin, Emma, ​​a quant à elle déclaré: “ Merci beaucoup à chacun d'eux, nous n'aurions pas pu passer au travers sans eux. Ils sont tous vraiment incroyables et nous leur en serons éternellement reconnaissants. Les six premiers mois d'Erin ont été traumatisants en raison de la découverte d'une série de soucis médicaux, dont l'un a nécessité une opération à cœur ouvert en décembre. En janvier, elle a également souffert du virus respiratoire syncytial, qui provoque une bronchiolite et une pneumonie chez les bébés et peut être mortel. D'autres conditions ont affecté ses voies respiratoires, la trachéomalacie et la bronchomalacie. Ces troubles affectent la trachée et ses branches dans les poumons et nécessitaient déjà l'utilisation de la machine à oxygène."

En ayant réussi à vaincre le coronavirus, les parents espèrent désormais que les problème médicaux de leur petite fille s'arrêteront enfin.