Une Britannique de 50 ans, Angela Glover, emportée par le tsunami aux Tonga après avoir essayé de sauver les chiens de son refuge, a été retrouvée morte, a déclaré sa famille sur la BBC. Elle est le premier décès répertorié dans le pays. Son mari pour sa part a survécu en s'accrochant à un arbre.

Deux femmes s'étaient également noyées samedi au Pérou, emportées par de fortes vagues consécutives à l'éruption.

Deux Mexicains résidant aux Tonga ont demandé "de l'aide pour quitter l'île" lors d'un bref appel satellitaire, a indiqué lundi une proche, sans plus de détail sur la situation locale.

La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont envoyé des avions militaires de reconnaissance lundi pour essayer d'évaluer depuis le ciel l'ampleur des dommages et de déterminer quels sont les besoins d'aide les plus urgents, selon la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

L'archipel est privé de connexions téléphoniques et internet, le cataclysme ayant sectionné un câble essentiel pour ses communications qui ne devrait pas être réparé avant des semaines. Et le nuage de cendres volcaniques empêche les avions d'atterrir.

"Nous savons que l'eau est un besoin immédiat", a-t-elle déclaré aux journalistes.

Les deux pays ont également mobilisé des avions de transport militaire C-130, prêts à décoller vers les Tonga une fois le nuage de cendres dissipé pour y parachuter de l'aide, voire y atterrir si l'état des pistes le permet.

Comme de nombreux autres pays, la France, "voisine du Royaume des Tonga", s'est dite "prête à répondre aux besoins les plus urgents de la population", selon un communiqué.

Les informations depuis ce pays d'à peine 100.000 habitants, recouvert d'une couche de cendres après l'éruption qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier, n'arrivent qu'au compte-gouttes grâce à de rares téléphones satellite.

L'éruption, une des plus puissantes des dernières décennies dans le monde, a été entendue jusqu'en Alaska.