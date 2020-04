L'Espagne a recensé jeudi 551 morts dus à la pandémie de Covid-19 en 24 heures, un chiffre en très légère hausse après la baisse enregistrée mercredi, a annoncé le ministère de la Santé.

Au total, 19.130 personnes ont succombé à la maladie dans le troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les États-Unis et l'Italie. Mais ce bilan est de plus en plus contesté alors que les autorités régionales de Madrid et de Catalogne ont évoqué des milliers de morts non recensés dans le bilan national.