Plus de 13,8 millions de personnes ont contracté le Covid-19 et plus de 590 000 décès ont été recensés dans le monde depuis l’apparition du virus en décembre en Chine, selon le dernier bilan officiel.

Et le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus a atteint un nouveau record ce week-end en 24 heures de temps, à 259 848 cas, l’ancien record datant de vendredi avec 237 743 cas. Les plus grandes hausses dans les contaminations ont été observées aux États-Unis, au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud. Quelque 7 360 personnes sont décédées en un jour du virus, il faut remonter au 10 mai pour retrouver un total aussi élevé, selon l’Organisation mondiale de la santé.

En Europe, plusieurs pays européens ont mis en place des mesures anti-Covid plus drastiques pour contrer une recrudescence des contaminations. En Espagne, près de 4 millions d’habitants de l’agglomération de Barcelone ont été appelés à "rester chez eux dès qu’il ne leur est pas indispensable de sortir" pour freiner la reprise de l’épidémie. Deuxième ville espagnole, très prisée des touristes internationaux, Barcelone fait face depuis quelques jours à une recrudescence des cas de Covid-19. Le gouvernement catalan a également demandé aux habitants de ne pas aller dans leur résidence secondaire ce week-end.

Au Portugal, dans la région de Lisbonne, nouveau confinement à domicile depuis le 1er juillet pour 700 000 habitants d’une vingtaine de quartiers. Ces mesures ont été prolongées au moins jusqu’à la fin juillet. En Allemagne, en prévision d’une résurgence, des mesures de confinement renforcées au niveau local avec "des interdictions de sortie" dans des zones géographiques limitées sont désormais autorisées.

De son côté, la Suède, qui a attiré l’attention du monde entier avec sa stratégie moins stricte face au coronavirus, fait face désormais à un nombre quasi record de nouveaux cas de Covid-19 dans l’Union européenne. Mais les autorités assurent que l’épidémie ralentit. Il est vrai que les nombres de décès et d’hospitalisations sont en baisse.

Les Pays-Bas ont eux observé en 24 heures 127 nouveaux cas de contamination au coronavirus, indiquent les médias néerlandais samedi sur la base des données de l’Institut royal de la Santé publique (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM). Il s’agit du plus grand nombre quotidien en un mois de temps. Le RIVM avait recensé, le 18 juin dernier, 132 cas positifs au coronavirus.