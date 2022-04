Une humeur d'Alexis Carantonis.

J-8 avant le premier tour de l’élection présidentielle française. Un dimanche 10 avril qui, à 20 h, devrait consacrer la même opposition qu’en 2017 : à moins que Jean-Luc Mélenchon n’aspire les votes des électeurs de Jadot et Rousseau ; à moins que Zemmour, arc-bouté sur son fumeux grand remplacement et victime de ses propos poutinolâtres passés, ne fasse déjouer tous les pronostics ; à moins que Valérie Pécresse casse son image de candidate insincère , E. Macron retrouvera M. Le Pen au second tour de l’élection.