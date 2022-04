La remise en cause de la primauté des lois européennes ne serait pas sans impact pour notre pays.

Et si Marine Le Pen entrait à l’Elysée le 24 avril ? Avec le retour de l’extrême droite au pouvoir, de nombreux chamboulements seraient à prévoir sur la scène internationale et européenne. Entre le référendum sur l’immigration, le bras de fer avec l’Europe et la sortie du commandement intégré de l’Otan, la candidate RN souhaite entreprendre une rupture discrète et unilatérale avec l’UE.