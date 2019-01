Prendre soin de la vie : un vaste programme, qui nourrit la réflexion de philosophes, de scientifiques, de personnels de santé, de religieux et d’autres encore. Quoi de plus évident en ces temps troublés, faits de destructions, de rejets, de perspectives politiques et climatiques peu réjouissantes ?

Prendre soin de la vie, c’est - déjà - commencer par prendre soin de soi, de son corps autant que de son esprit. En voilà une bonne résolution. Pas toujours facile, cependant. Imaginez, on ne peut même plus se fier à son intuition pour se tourner vers ce qui est bon pour nous. "Les premiers penseurs, poètes, philosophes, comme Stefan Zweig, avaient perçu dès le XIXe siècle que les conditions modernes de l’existence nous mettaient en danger de nous écarter encore et encore de ce qui fait la richesse de notre condition humaine. Nos sociétés ne nous permettent plus de faire confiance à notre intuition, nous vivons dans des environnements trop modifiés, trafiqués par des incitations sans fin - nourriture, écrans, etc. - qui nous font aller vers ce qui nous fait mal", relève le psychiatre français Christophe André. "Tout se passe comme s’il était important que nous ne soyons jamais loin de choses à acheter, d’informations à regarder, de musique à entendre et que les moments de calme, d’effort, de solitude et de silence étaient peu à peu écartés de nos vies quotidiennes. Or, c’est ce genre d’instants qu’il faut privilégier". Ils sont "indispensables dans ce tumulte consumériste et digital qui compose, si nous n’y prenons pas garde, nos journées et nos vies". Que celui qui n’a jamais remballé un de ses enfants pour garder l’œil rivé sur son téléphone portable jette la première pierre.