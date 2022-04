Le premier tour de l'élection présidentielle française se tiendra ce dimanche 10 avril. Si Emmanuel Macron sera, sauf cataclysme, au second tour, l'identité de son adversaire reste encore incertaine. Annoncée juste derrière le président sortant dans les sondages, Marine Le Pen fait figure de candidate la plus sérieuse. Mais la candidate RN sent aussi dans son dos le souffle de Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi à se faire une place dans les derniers sondages. Quant à Eric Zemmour et Valérie Pécresse, ils ne partent clairement pas avec les faveurs des pronostics.

