En 1973, Sarah Weddington, l'avocate ayant plaidé devant la Cour suprême pour le droit à l'IVG remporte son combat. Quelques années après, en 1992, grâce à l'arrêt "Planned Parenthood vs. Casey", pratiquer un avortement devient un droit constitutionnel. Aujourd'hui, ces victoires pourraient être remises en question. En effet, les USA pourraient bien faire machine arrière et ne plus autoriser les interruptions volontaires de grossesse.

La haute juridiction analysera une loi de Louisiane qui pourrait entraîner la fermeture de deux ou trois cliniques qui pratiquent les avortements dans ce même Etat. D'après Mary Ziegler, professeure de droit à l’Université de Floride, l'enjeu autour de cette loi est énorme puisqu'en 2016, la Cour a invalidé une législation texane qui ressemblait beaucoup à celle-ci.



(...)