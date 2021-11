Le drame a fait "cinq morts" et plus de 40 blessés, selon la police locale qui s'est adressée à la presse. Les services de secours étaient présents en masse sur les lieux du drame. L'incident est survenu durant une parade de Noël, une vingtaine de minutes après son départ. La police indique qu'il n'y a plus de menace active désormais.

Parmi les victimes, des adultes mais aussi au moins douze enfants ont été transportés à l'hôpital.

Il n'est pas encore déterminé s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré.

Un suspect a été repéré par la police, mais celle-ci n'a pas confirmé ou infirmé si la personne a été appréhendée, selon CNN.

© AP

Le véhicule, un SUV rouge, a percuté la foule à grande vitesse, selon des vidéos de l'incident partagées. Il a été retrouvé par la police qui a ouvert une enquête.

"La parade de Noël de Waukesha se déroulait lorsqu'un SUV rouge a renversé les barrières côté ouest pour se diriger sur Main Street", a expliqué le policier. "La voiture a renversé plus de 20 personnes. Certaines d'entre elles étaient des enfants et il y a eu des blessés à cause de cet incident", a-t-il ajouté.

Véhicule retrouvé

"La police de Waukesha a retrouvé un véhicule suspect. Une enquête est en cours", a indiqué le chef de la police, Dan Thompson, lors d'une conférence de presse,,en précisant que les autorités avaient identifié une personne dans le cadre de cette enquête. La police a fait feu contre le véhicule pour tenter de l'arrêter, ont également indiqué les autorités.

Les écoles n'ouvriront pas lundi et certaines routes resteront fermées pendant la durée de l'enquête, a précisé le chef de la police.

© AP

La Maison Blanche suit de près l'évolution de la situation.

Cet incident a eu lieu au terme d'une semaine agitée dans le Wisconsin où un jeune américain, Kyle Rittenhouse, a été acquitté à son procès cette semaine après avoir abattu l'an dernier deux hommes lors d'émeutes et de manifestations contre les violences policières à Kenosha, situé à environ 80 km de Waukesha.