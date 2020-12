Le vendredi 4 décembre, un jackpot de 200 Millions était à gagner lors du tirage de l'Euromillions. C'est un Français qui a eu la chance de remporter ce jackpot. S'il s'est fait connaître auprès de la Française des jeux la semaine passée, le petit veinard a livré ses premières impressions.



Selon Le Parisien, le gagnant souhaite créer sa propre fondation. Ce retraité qui vit dans le sud de la France souhaiterait y injecter plusieurs dizaines de millions afin de faire des dons, notamment, aux hôpitaux en grande difficulté à cause du Coronavirus. "Voir les gens heureux autour de moi, c'est la plus belle des récompenses. Quand l'argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n'ont pas autant de chance. Sinon, ça n'a pas de sens", a déclaré le gagnant la semaine dernière lors de la remise de son chèque.

"Je suis particulièrement émue de savoir que ce grand gagnant souhaite partager en s'investissant dans des projets caritatifs", a déclaré Stephane Pallez, la PDG de l'entreprise.

En plus des projets caritatifs, il souhaiterait faire plaisir à ses proches et notamment à sa fille.