La somme record de 200 millions d'euros a été remportée vendredi dernier par un joueur français. Avec une telle somme sur son compte en banque, le petit chanceux va pouvoir couler des jours heureux jusqu'à la fin de ses jours. Selon Le Parisien, il s'est manifesté auprès de la Française des Jeux pour retirer son chèque après plusieurs jours de silence. Il avait 120 jours pour le faire.

On ne sait pas grand chose sur son profil, si ce n'est qu'il a validé sa grille sur internet, indique le journal français. La FDJ précise que le versement sera effectué "prochainement". De quoi lui laisser encore un peu de temps pour imaginer ce qu'il compte faire de cet argent.

Vendredi dernier, il a été le seul joueur à avoir coché les cinq bons numéros (6, 9, 13, 24, 41) et les deux bonnes étoiles (3, 2). Il s'agit du plus gros gain jamais remporté à l'Euromillions, après ceux de deux Britanniques en 2012 et 2019, qui avaient gagné 190 millions d'euros chacun.