En pleine commission législative dans l'État américain du Ohio, une infirmière antivax a tenté de prouver que la vaccination pouvait rendre magnétique. Mais sa démonstration ne s'est pas déroulée comme elle l'avait prévu...

"J'ai découvert quelque chose, pendant que je dînais, que j'ai envie de vous montrer", débute Joanna Overholt à la tribune du Parlement, sur un ton assuré. L'infirmière antivax dégaine alors une clé en métal, qu'elle dépose contre son thorax. L'objet reste fixé sur sa poitrine, très probablement à cause de la sueur. "Expliquez-moi pourquoi la clé me colle à la peau?", s'interroge-t-elle alors, d'un ton suspicieux.

Fière de sa démonstration, l'infirmière veut aller plus loin. Elle enchaîne donc en plaçant cette même clé sur son cou, mais cette fois, l'objet n'adhère plus à son corps. "", assure-t-elle, en essayant tant bien que mal de la faire tenir. Mais l'échec est cuisant. L'infirmière ne s'avoue pas si vite vaincue et décide de réitérer sa démonstration avec un autre objet, une épingle à cheveux... en vain. L'objet n'adhère pas plus que la clé, mais l'infirmière répète encore: "". Dans la salle, le malaise est palpable. L'infirmière conclut simplement : "Des questions ?".

La scène, retransmise en direct à la télévision, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.