Deux personnes, dont un enfant, sont mortes samedi soir à Lyon, et quatre autres ont été légèrement blessées après une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble de deux étages, a-t-on appris auprès du parquet de Lyon.

"Deux corps ont été retrouvés, une femme et un enfant", dans l'immeuble touché, a indiqué à l'AFP le procureur de Lyon Nicolas Jacquet, ajoutant avoir ouvert une enquête pour déterminer "les causes et les circonstances" de cet évènement.

Dans un premier bilan, il avait été évoqué que quatre personnes avait été légèrement blessées. L' explosion se serait produite dans une boulangerie et l'origine est pour l'heure inconnue. Un incendie, a-t-on appris auprès de la préfecture du Rhône.