Selon la chaîne de télévision qatarienne Al-Jazeera, le président a souligné que la cause de la catastrophe demeurait inconnue. M. Aoun a précisé qu'une négligence, un accident ou une implication étrangère étaient envisagés.

Pour de nombreux Libanais, c'est l'ignorance, la négligence et la corruption des élites politiques et économiques du pays qui sont à l'origine de ce drame qui a fait plus de 150 morts et 5.000 blessés, selon un bilan toujours provisoire.