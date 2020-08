Les violentes explosions qui ont secoué Beyrouth mardi ont fait au moins 137 morts, alors que des dizaines de personnes restent portées disparues, a déclaré jeudi à l'AFP le porte-parole du ministère de la Santé.

"Jusqu'à présent, le bilan est de plus de 137 morts et plus de 5.000 blessés", a indiqué Rida Moussaoui, précisant qu'un nouveau bilan pourrait être annoncé dans la journée. Les énormes explosions, dues selon les autorités à un incendie dans un entrepôt abritant une énorme quantité de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth, ont également fait quelque 300.000 sans-abri.

Établir les responsabilités

Les autorités libanaises ont donné quatre jours à un "comité d'investigation" pour établir les responsabilités dans les explosions qui ont provoqué mardi des scènes de dévastation à Beyrouth, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie Charbel Wehbé, sur la radio française Europe 1. "Depuis ce matin, une décision été prise de créer un comité d'investigation, qui a quatre jours maximum pour donner un rapport détaillé sur les responsabilités. Comment, qui, quoi, où ? Il y aura des décisions judiciaires, c'est grave et on prend ça au sérieux", a expliqué le ministre libanais des Affaires étrangères. "Les coupables de ce crime affreux de négligence seront punis par un comité de juges", a-t-il ajouté.

Le gouvernement avait réclamé mercredi l'assignation à résidence des personnes responsables du stockage dans le port de la capitale libanaise d'une grande quantité de nitrate d'ammonium, une substance entrant dans la composition de certains engrais mais aussi d'explosifs.

"C'est un accident (...), les rapports préliminaires indiquent que c'est une mauvaise gestion de produits explosifs. C'est une très grave négligence qui s'est poursuivie pendant six ans", a affirmé jeudi M. Wehbé.

L'aide internationale commence à arriver au Liban, de France, d'Egypte et de pays du Golfe notamment.

Emmanuel Macron se rend sur place

Le président français Emmanuel Macron a décollé jeudi peu avant 08H00 pour le Liban, afin d'y rencontrer l'ensemble des acteurs politiques et témoigner son soutien au pays au surlendemain des violentes explosions à Beyrouth, a indiqué l'Elysée. Le chef de l'Etat doit atterrir autour de 11H00 françaises (12H00 locales) à Beyrouth où il sera accueilli par le président libanais Michel Aoun.

Il se rendra ensuite directement au port, lieu des déflagrations. Au moins 21 français ont trouvé la mort lors du drame.