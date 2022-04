C’est une campagne présidentielle française pour le moins étrange et paradoxale à laquelle on a assisté et qui s’achève ce samedi. Pas vraiment convaincante et jamais très enthousiasmante, de nombreuses incertitudes planent en cette veille de premier tour. Ce dimanche 10 avril, les Français sont invités à aller voter pour élire leur futur président. Sur la ligne de départ, on retrouve 12 candidats : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Anne Hidalgo, Éric Zemmour et le président sortant, Emmanuel Macron. A un jour du scrutin, l’écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron n’a en tout cas jamais été aussi faible.