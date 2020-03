Préoccupée, Aurora Mary Colombo (en médaillon), Belge résidant en Italie, déclare : " La Belgique est en train de vivre normalement alors que la situation est aussi grave qu’en Italie !" . Elle ajoute : " En Italie, la plupart des entreprises ont fermé. Ce qui va engendrer un déficit énorme pour l’économie. Puis, il a été décidé que les italiens en zone rouge ne payeraient plus les factures d’électricité, d’eau et de gaz en ce moment. Par ailleurs, les opérateurs de téléphonie offrent les abonnements pour que la population puisse communiquer" .

Aurora Mary s’insurge : " En Italie, les analyses, les tampons sont spontanés. Les médecins analysent tout le monde ! Ce qui permet de suivre l’évolution et la gravité de l’épidémie. En Belgique, on n’analyse que les patients qui ont des symptômes. Or, il peut y avoir des porteurs sains, sans symptômes, qui propagent le virus sans qu’on s’en rende compte. La Belgique ne prend pas les bonnes mesures : il est plus que temps que le pays se réveille !" .