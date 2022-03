"Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe", avait affirmé le ministre français de l'Economie mardi matin sur France Info, en évoquant les sanctions prises par l'UE à l'encontre de la Russie. "Le rapport de force économique et financier est totalement en faveur de l'Union européenne qui est en train de découvrir sa puissance économique", avait-il également estimé.

Une sortie qui a fait réagir Dmitry Medvedev sur les réseaux sociaux. Le vice-président du Conseil de sécurité russe et ancien président russe a d'ailleurs publié son message en français, histoire de bien se faire comprendre. Il a appelé la France, et plus généralement l'Union Européenne, à limiter les sanctions à l'encontre de la Russie, sans quoi elles pourraient avoir des répercussions plus sanglantes. "Un ministre français a dit aujourd'hui qu'ils nous avaient déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs ! Et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles", a-t-il écrit.

Fermeture des espaces aériens, gel d'avoirs de personnalités ou d'entreprises, remise en question de liens financiers ou commerciaux... L'Europe et les Etats-Unis en tête ont multiplié les annonces ces derniers jours afin de dissuader Moscou de poursuivre ses assauts sur l'Ukraine.