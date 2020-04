D’habitude salué pour la manière avec laquelle il dirige le Canada, le Premier ministre Justin Trudeau s’est fait prendre la main dans le sac. Alors que la population du pays est appelée à se confiner à la maison pour lutter contre la propagation du covid-19, le chef du gouvernement canadien a profité du week-end pascal pour réaliser une petite escapade en famille qui lui vaut d’être pointé du doigt. Il a quitté sa résidence d’Ottawa pour rejoindre son épouse et ses enfants dans la province voisine du Québec.

Pourtant les résidents de ces deux parties du pays sont priés par les autorités canadiennes de se limiter aux déplacements qualifiés d’essentiels. Le pire étant qu’il a publié sur les réseaux sociaux, une photo de sa petite excursion avec ses mots : "Si vous êtes avec vos proches ou si vous gardez le contact à distance, on pense à vous et vous êtes dans nos cœurs." On a vu mieux comme exemple…