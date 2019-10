Selon le Volkskrant, le père de la famille aurait rédigé son propre évangile. Celle-ci contiendrait plusieurs milliers d’articles publiés en ligne sur sa propre encyclopédie “Eagle Rock Wiki”, sous le pseudonyme “John Eagles”.

Dans une vidéo publiée par le journal De Telegraaf, on peut voir le père de la famille qui aborde de nombreux sujets en fumant la pipe. Dieu, l'argent, le bonheur, la justice et la maladie, il se confie sur ses croyances. L'homme croyait en une guerre spirituelle invisible entre les bons et les mauvais esprits. Selon le journal néerlandais, la capsule vidéo aurait été tournée le 5 avril 2006 dans un magasin du village de Zwartsluis.

La semaine dernière, nous apprenions qu'un père de 67 ans et ses six enfants vivaient coupés du monde dans une ferme isolée aux Pays-Bas. La famille vivait recluse depuis des années pour " attendre la fin des temps".