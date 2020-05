Pour tenter d'acquérir les pouvoirs de leur superhéros, trois jeunes Boliviens se sont laissés piquer par une araignée venimeuse. Ils ont dû être hospitalisés.

En Bolivie, trois frères âgés de 8, 10 et 12 ans ont confondu fiction et réalité. Alors qu'ils gardaient un troupeau d'ovins (une espèce de mouton), ils ont aperçu une veuve noire, une araignée dont le venin est mortel pour l'homme. Afin de reproduire l'histoire de leur comic préféré, Spiderman, les trois enfants se sont délibérément laissés piquer par cette dernière. En effet, dans l'histoire de base Peter Parker devient Spiderman en se faisant mordre par une araignée, les enfants espéraient donc pouvoir subir le même sort. "Je me suis laissé mordre parce que je pensais que si l’araignée me mordait, j’aurais les pouvoirs de l’homme araignée", explique l'un des frères à un média local.

Les deux autres enfants ont suivi l'exemple et ont fait de même, en plaçant l'araignée sur leur bras et en l'excitant à l'aide de brindilles. Totalement inconscients des risques, les trois frères ont très vite commencé à avoir de graves symptômes: spasmes musculaires, crampes abdominales et rythme cardiaque en hausse. Leur mère a heureusement très vite réagi et les a emmenés à temps à l'hôpital. Ils ont chacun reçu une injection de sérum et vont aujourd'hui très bien. Une belle frayeur pour la maman qui a décidé de priver ses enfants de sortie pour un petit moment.