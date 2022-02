Les mots sont parfois lourds de sens. C'est le cas du nom de la capitale ukrainienne, nommée Kiev en français et en anglais. Mais depuis le début de l'invasion russe, le mouvement visant à désigner la capitale par le nom "Kyiv" prend de l'ampleur. C'est d'ailleurs le nom adopté officiellement en 1995. Il est dérivé de la langue ukrainienne, tandis que Kiev vient du russe.

Le mouvement a été créé il y a quatre ans, après l'annexion de la Crimée par la Russie. Une campagne "KyivNotKiev" avait été lancée par le ministère ukrainien des affaires étrangères. Le but ? Permettre à la capitale de se distinguer de son passé soviétique.

Le gouvernement ukrainien encourage également l'utilisation des orthographes ukrainiennes pour ses autres villes, notamment Kharkov, qui devrait être Kharkiv, tandis qu'Odessa devrait être Odesa et Lvov devrait être changé en Lviv.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux appels sont relayés pour donner de la visibilité au mouvement.

Les médias internationaux suivent le mouvement

Plusieurs publications internationales ont d'ores et déjà décidé d'adopter le changement de nom de la ville. C'est par exemple le cas de Reuters, CNN, BBC News, Al Jazeera, Daily Mail, The Washington Post, The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, Euronews ou de The Independent.