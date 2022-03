Si une lueur d’espoir semble avoir émergé des pourparlers de paix dans le cadre de l’invasion russe en Ukraine, différents points de friction demeurent. Décryptage avec deux experts spécialisés en relations internationales.

Les résultats des pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul laissent entrevoir une lueur d’espoir qui pourrait permettre d’entrevoir un cessez-le-feu. Un espoir à mettre au conditionnel selon les observateurs et les dirigeants occidentaux qui ne se sont pas montrés enthousiastes par rapport aux engagements des Russes. Si l'Ukraine rejette l'idée de devenir un pays neutre sur le modèle suédois, et réclame des garanties de sécurité absolues face à la Russie, le sujet est sur la table et les exigences de Moscou ne sont plus celles du début de la guerre.



“Au tout début, Poutine déniait à l'Ukraine le droit d'exister. Et il faut rappeler que les garanties d'un éventuel statut de neutralité pour l'Ukraine ne font pas consensus, souligne Sven Biscop, professeur en sciences politiques à l’université de Gand. On peut parler de lueur d’espoir au vu des discussions mais c’est à prendre avec des pincettes. L’évolution est plutôt positive dans le sens où il y a des signes positifs et ouverts à la négociation des deux côtés mais en même temps, on sait que cela va prendre encore un certain temps”. Ce mardi, les délégations russes et ukrainiennes ont échangé pendant plus de trois heures. Depuis Istanbul, où se tenaient les pourparlers, le vice-ministre russe de la Défense a annoncé réduire son activité dans la région de Kiev et de Tchernihiv.



(...)