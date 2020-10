L'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy a été mis en examen lundi à l'issue de quatre jours d'audition pour "association de malfaiteurs" dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007, a confirmé vendredi le Parquet national financier à l'AFP, après une information de Mediapart.

Cette nouvelle poursuite, révélée par le site d'information en ligne, est la quatrième dans ce dossier pour l'ancien président de la République, qui s'était dit victime d'un "complot" après les mises en examen prononcées en mars 2018 pour "corruption passive", "recel de détournement de fonds publics" et "financement illégal de campagne".

La réaction de Nicolas Sarkozy à cette nouvelle mise en examen ne s'est pas fait attendre. Sur Facebook, il a fait part de sa "grande stupéfaction", affirmant que venait d'être franchie "une nouvelle étape dans la longue liste des injustices commises tout au long de l’affaire dite du prétendu 'financement libyen'" de sa campagne électorale de 2007. "Mon innocence est à nouveau bafouée par une décision qui ne rapporte pas la moindre preuve d’un quelconque financement illicite", a-t-il également écrit, désireux de faire savoir aux Français qu'il est "innocent de ce dont on l’accuse en apportant un crédit invraisemblable aux déclarations d’assassins, d’escrocs notoires et de faux témoins". "Je subis cette nouvelle épreuve en demandant à tous ceux qui m’ont fait et continuent à me faire confiance de comprendre que je finirai par prouver ma parfaite innocence. J’y mettrai toute la détermination et l’énergie dont je suis capable. L’injustice ne gagnera pas", conclut l'ancien président de la République.