Le harcèlement sexuel en rue est un phénomène auquel bon nombre de filles sont confrontées chaque jour. Un problème qui a tendance à s'accentuer avec le retour des températures plus chaudes, puisqu'en toute logique les tenues sont plus légères. En Belgique, 91% des filles et 28% des garçons ont déjà été victimes d'harcèlement sexuel en rue, c'est ce qui ressort d’une étude de l’ONG Plan International. La plupart du temps il s'exprime sous forme de sifflements, de remarques sexistes et de regards insistants.

Récemment, une jeune Française a été confrontée à une telle situation alors qu'elle prenait le métro à Paris. Pour dénoncer le harcèlement dont elle a été victime, elle a filmé toute la scène et posté la vidéo sur TikTok. On peut ainsi voir la jeune femme assise face à un groupe de trois garçons qui regardent avec insistance ses jambes. Elle leur demande alors "s'il y a un problème", une remarque à laquelle les principaux intéressés ne s'attendaient pas. "Bon, eh bien, s’il y a un problème, vous regardez ailleurs”, conclut-elle.

Sa vidéo a été visionnée pas moins de 2 millions de fois. Beaucoup d'internautes ont félicité la Française pour son courage, d'autres se sont même confiés à leur tour sur des situations similaires.