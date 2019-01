"On ne peut pas demander aux manifestants d'être exemplaires si on ne l'est pas soi-même", a estimé dimanche le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, après la mise en cause de l'utilisation de lanceurs de balles de défense (LBD) par la police. "L'exemplarité, elle est dans les deux sens". "Il y a 81 signalements qui ont été faits et qui ont donné lieu à une enquête de l'inspection de la police nationale. Tant mieux", a déclaré M. Griveaux sur CNews et Europe 1.

Il a appelé les témoins de violences à le signaler sur le site dédié de la police.

"Beaucoup de pays où des forces de l'ordre auraient été confrontées à des violences de la nature que nous avons vue ces dernières semaines auraient à déplorer des victimes en nombre bien plus important", a-t-il toutefois fait valoir.

"Sur les questions de rétablissement de l'ordre, quand vous avez face à vous une foule qui attaque (...) et qui a une volonté de tuer (...), il faut pouvoir opposer une riposte proportionnée mais qui permette de mettre hors d'état de nuire les plus violents", a-t-il dit.

Interrogé sur les réserves du Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a demandé une suspension de l'usage des LBD, M. Griveaux a plaidé en faveur du fichier voulu par l'exécutif pour "identifier les meneurs, les casseurs" en amont afin "d'avoir le minimum de personnes présentes avec une volonté de tuer, de violenter, de piller".

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avait défendu vendredi l'utilisation par les forces de l'ordre du LBD, réagissant notamment aux déclarations de Jacques Toubon qui avait demandé la veille la suspension de son utilisation en raison de sa "dangerosité".