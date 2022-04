Les lignes vers Kiev et sept autres villes, dont Lviv, seront rouvertes dans les prochains jours. "Les compagnies de bus ukrainiennes qui emmènent des passagers dans le pays affirment que le passage de la frontière ukrainienne est actuellement suffisamment sûr", selon le porte-parole de FlixBus.

FlixBus constate que de plus en plus d'Ukrainiens font part de leur souhait de rentrer en Ukraine. Selon la compagnie, la moitié des réfugiés ayant quitté l'Ukraine souhaiteraient y retourner. La société entend proposer des voyages "sécurisés, confortables et abordables".

Le site de FlixBus propose d'ores et déjà plusieurs itinéraires vers l'Ukraine à la réservation. L'ensemble des destinations ukrainiennes proposées par le transporteur sont accessibles via une correspondance à Varsovie ou Prague.

Les Affaires étrangères belges déconseillent toutefois de se rendre en Ukraine. Elles évoquent notamment le risque que la situation s'aggrave dans les prochains jours, surtout à Kiev.