Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 enregistrés aux Pays-Bas a fortement diminué entre dimanche et lundi, passant de quelque 9.000 à 7.453, a annoncé l'Institut néerlandais de la santé publique et de l'environnement (RIVM). Il s'agit du chiffre le plus bas depuis le 15 décembre, a précisé le RVIM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), l'équivalent de l'institut Sciensano en Belgique.

La semaine dernière, le nombre de nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont régulièrement dépassé le chiffre de 10.000.

Selon le RIVM, onze cas du nouveau variant britannique du coronavirus ont été détectés aux Pays-Bas jusqu'à présent.

Quant au nombre de décès recensés au cours des 24 dernières heures, il a été de 44 (contre 29 la veille).

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus a pour sa part grimpé à 2.573, soit 152 de plus que lors des 24 heures précédentes, a ajouté le RIVM dans un communiqué.

Le nombre de patients traités en soins intensifs s'élevait lundi à 651, soit une hausse de 27 personnes.