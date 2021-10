En octobre 2020, une seconde vague de coronavirus sévissait en Europe. Connaîtrons-nous la même chose cette année ? La situation est différente, le taux d'infection est assez stable dans plusieurs pays européens, malgré la propagation du variant Delta, et la couverture vaccinale progresse bien puisque qu'au moins 68% de la population européenne est partiellement vaccinée.

Toutefois, certains Etats connaissent une recrudescence de nouveaux cas de Covid-19. C'est le cas notamment des pays baltes dans lesquels les indicateurs sont au rouge. Ainsi la Lettonie, en tête, a recensé 805,29 nouveaux cas en moyenne par jour par million d'habitants, 795,93 pour la Lituanie, et 734,56 pour l'Estonie, d'après les données de Our world in data.

La Roumanie souffre aussi d'une forte augmentation de nouveau cas avec 697,38 nouvelles infections recensées en moyenne par jour par million d'habitants. La Lettonie et la Roumanie connaissent d'ailleurs actuellement leur taux d'infection le plus haut depuis le début de la pandémie.

Dans une moindre mesure, le Royaume-Uni connaît également une hausse de nouveaux cas avec 37.749 nouvelles contaminations en moyenne par jour selon les données de l'Université John Hopkins.

© Our World in data

A noter que les pays ayant les moins bons chiffres de circulation du virus sont aussi les pays qui ont le moins fort taux de vaccination. Ainsi, la Roumanie est en bas de la vaccination en Europe avec 32% de la population ayant reçu au moins une dose.

Les pays baltes ne s'en sortent pas si bien non plus : 52% de la population est partiellement vaccinée en Lettonie, 66% en Lituanie et 58% Estonie.

© Our World in data

Inquiétude aux Pays-Bas

Chez nos voisins, l'épidémie semble aussi repartir à la hausse. Le RIVM, l'équivalent néerlandais de Sciensano, a annoncé que le nombre d'infections au Covid-19 avait augmenté de 48% la semaine dernière pour atteindre une moyenne de 2.550 personnes par jour. Les infections augmentent principalement dans les communes où les habitants ont été moins souvent vaccinés, précise la Docteure Susan van den Hof de l'Institut, citée par De Morgen.

Le taux de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin s'élève pourtant à 75% au total.

Le nombre de patients augmente également dans les hôpitaux néerlandais. En une semaine, le nombre de nouvelles hospitalisation a augmenté de 16% pour atteindre une moyenne de 57 patients par jour, et 9 d'entre eux entrent désormais chaque jour en soins intensifs.

La situation reste toutefois bien plus favorable que l'année dernière, où les hospitalisations avoisinaient les 1.500 patients, dont 300 en soins intensifs.