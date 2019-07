Une enquête a été ouverte après l'intoxication de six jeunes qui avaient fumé des cigarettes offertes dans les rues de Roanne, en France, et dont certains se sont fait dérober leurs effets personnels, selon le parquet.

"On comptabilise depuis samedi quatre faits distincts sur Roanne et Le Coteau qui ont fait six victimes en quatre jours", a déclaré le procureur de la République de Roanne, Abdelkrim Grini.

Certaines d'entre elles ont été conduites à l'hôpital, d'où elles sont ressorties depuis.

Cette enquête, qui serait, selon le magistrat, "apparemment une première à l'échelle de la France métropolitaine", porte sur des faits de "vols aggravés avec violence et en réunion et par l'administration de substances nuisibles".

Ce phénomène "assez inquiétant a fait l'objet d'un précédent sur l'Ile de La Réunion", a-t-il précisé.

Cette série d'agressions concerne des jeunes qui ont fumé entre deux et quatre des cigarettes offertes par d'autres croisés dans la rue.

Le tabac de ces cigarettes roulées était apparemment vaporisé d'un puissant produit ayant pour effet de les plonger dans un état de délire, comateux ou léthargique. Ce week-end, un des jeunes intoxiqués s'est montré agressif envers les pompiers venus le secourir, tandis qu'un autre avalait du gravier.

Plusieurs des victimes se sont fait dérober des effets personnels, notamment leur smartphone.

"Pour identifier le produit en cause, des analyses sont en cours à partir de résidus de mégots récupérés et d'analyses sanguines des victimes", selon le parquet, qui privilégie la piste de la délinquance locale.