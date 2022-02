"Je sais que la famille De Araujo se demande si j'ai fait ça sur leur fille, je le dis solennellement, je ne l'ai pas fait sur leur fille", a déclaré l'ancien maître-chien de 38 ans après avoir de nouveau reconnu avoir agressé sexuellement une filleule devant la cour d'assises de l'Isère.

"Je reconnais les faits que j'ai commis sur ma filleule, que j'aime, que j'ai beaucoup aimée", a-t-il ajouté, disant avoir "honte" de ces "faits lâches".

"Je l'ai fait lorsqu'elle dormait parce que je suis incapable de le faire sur une petite fille éveillée", a-t-il ajouté dans cette déclaration faite dans la foulée du témoignage des parents de sa filleule et de la projection des images de l'agression retrouvées sur son téléphone.

Outre l'enlèvement et le meurtre de Maëlys lors d'un mariage en août 2017, Nordahl Lelandais est également jugé pour les agressions sexuelles de deux petites-cousines, sa filleule âgée de 4 ans et une autre de 6 ans, en juillet et août 2017. Les enquêteurs avaient mis la main sur les vidéos de ces agressions tournées par l'accusé.