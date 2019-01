Des débris d'un Mirage 2000D qui avait disparu des radars vers 11h00 mercredi ont été retrouvés à Mignovillard, commune du Jura autour de laquelle s'étaient concentrées les recherches, a-t-on appris auprès d'une source proche des secours.

D'importants moyens ont été déployés pour retrouver l'avion de chasse qui avait décollé de la base aérienne de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle) avec deux pilotes à son bord, et dont le contact radio et radar a été perdu alors qu'il survolait une zone montagneuse, à la limite du Doubs et Jura.

Le ministère des Armées a annoncé la tenue d'un point de presse mercredi à 18h00 à Paris.